Премьер обсудил ремонт и строительство дорог в Казахстане

Вопросы строительства и реконструкции автодорог республиканского, областного и районного значений рассмотрели в правительстве под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

Министр транспорта Марат Карабаев доложил, что президент поставил задачу до 2029 года качественно построить и реконструировать 8 тыс. км дорог республиканской сети.

Так, в ближайшие годы планируется поэтапная реализация приоритетных автодорожных проектов общей протяженностью 4,7 тыс. км. Они направлены на модернизацию отрасли и укрепление транзитного потенциала республики на Транскаспийском международном транспортном маршруте.

"Первоочередными на сегодняшний день являются три проекта на 2 тыс. км, по которым имеется высокая проработка. Это трассы "граница Российской Федерации — Мартук — Актобе — Улгайсын — Кызылорда", "Жезказган — Караганда" и "Обход города Сарыагаш". На некоторых участках строительно-монтажные работы уже идут, по другим ожидается начало в 2024 и 2025 годах", - доложил министр.

Сегодня вдоль трасс республиканского значения функционируют более 1,6 тыс. объектов сервиса, 78% из них отвечают требованиям национального стандарта. До конца года планируется запустить еще 78 новых объектов, а также 25 теплых санитарно-гигиенических установок. В целом, к 2029 году планируют обеспечить строительство свыше 300 новых объектов сервиса.

По словам заседателей штаба, на сегодняшний день из 70 тыс. км 85% в нормативном состоянии. В текущем году акиматами ведутся работы на 4,2 тыс. км. В целом, до 2029 года запланирован ремонт 14 тыс. км дорог областного и районного значения.

Премьер-министр подчеркнул, что транспортная отрасль должна стать одним из локомотивов экономического развития страны. В текущем году реализован первый концессионный проект "Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога", обеспечивающий проезд порядка 50 тыс. автомобилей в сутки. Близятся к завершению крупные автодорожные проекты: "Алматы — Караганда", "Талдыкорган — Усть-Каменогорск", "Мерке — Бурылбайтал", "Актобе — Кандыагаш" и "Атырау — Астрахань".

При этом глава правительства указал, что зачастую качество дорог не выдерживает критики.

"Вы знаете, сколько идет жалоб от населения. Для простого человека нет разницы — дорога республиканская или местная. Ему нужны хорошие дороги возле дома, в городе, селе или между населенными пунктами. Это нужно всем нам, нашей экономике", – сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что строительный сезон уже идет к завершению, поэтому в сентябре следует значительно активизировать дорожно-строительные работы. При этом премьер потребовал обеспечить надлежащее качество дорог, "чтобы весной асфальт не сошел вместе со снегом".





"Становится нормой, когда акиматы затягивают восстановление дорожного полотна после проведения инженерных коммуникаций. Ярким примером служит отсутствие дороги более 5 лет после прокладки коммуникаций в микрорайоне Карасу города Алматы. Группа активистов направила иск в Специализированный межрайонный административный суд. При этом технадзор и Управление энергетики отчитались о качественном восстановлении дорожного полотна. Также на отсутствие дороги жалуются жители микрорайона Рахат в Алматы", — озвучил Алихан Смаилов.

Как отметил глава правительства, особого внимания требуют дороги, связывающие населенные пункты с "внешним миром", когда от их состояния или наличия в целом зависит жизнь и здоровье людей.