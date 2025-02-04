Автомобиль с людьми застрял на трассе в Карагандинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
В 25 км от села Машақ на автодороге Актогай – Нүркен – Акжал Карагандинской области легковой автомобиль с людьми застрял в снежном перемете, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники МЧС из автомобиля эвакуировали два человека в село Машак.
Как уточняется, в медицинской помощи они не нуждались.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в 13 областях Казахстана.
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