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Происшествия

Автомобиль с людьми застрял на трассе в Карагандинской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 22:15 Фото: пресс-служба МЧС РК
В 25 км от села Машақ на автодороге Актогай – Нүркен – Акжал Карагандинской области легковой автомобиль с людьми застрял в снежном перемете, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники МЧС из автомобиля эвакуировали два человека в село Машак. 

Как уточняется, в медицинской помощи они не нуждались.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в 13 областях Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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