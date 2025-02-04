Автомобиль с людьми застрял на трассе в Карагандинской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

В 25 км от села Машақ на автодороге Актогай – Нүркен – Акжал Карагандинской области легковой автомобиль с людьми застрял в снежном перемете, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники МЧС из автомобиля эвакуировали два человека в село Машак. Как уточняется, в медицинской помощи они не нуждались. Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в 13 областях Казахстана.

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