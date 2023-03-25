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Основные причины появления грыжи назвал эксперт

медкарта Фото: pixabay
Реабилитолог Владимир Бондаренко назвал основные причины появления грыжи и способы ее лечения, сообщает Zakon.kz.

"Мосленте" он рассказал, что межпозвоночная грыжа – заболевание, которое является компенсацией процессов, происходящих в организме. В норме межпозвоночный диск представляет собой твердую оболочку из коллагеновых и эластичных волокон, называемую фиброзным кольцом. Оно окружает студенистое ядро, которое увлажняется суставной жидкостью.

"Если позвонки утратили гладкость, не выполняют функцию амортизации, кольцо разрывается и формируется мягкая выпуклость – грыжа. Чаще всего она возникает в зоне крестца или поясницы, иногда в грудном или шейном отделе", – отметил эксперт.

По его словам, повреждению фиброзной оболочки могут предшествовать разные факторы – например, неправильное питание. Если человек не употребляет белковую пищу, например мясо или рыбу, организм не вырабатывает коллаген, которого с возрастом становится все меньше. В результате межпозвоночные диски уже не могут выполнять свои функции.

Неправильное и длительное сидение за рабочим местом, неправильная осанка, по словам специалиста, тоже негативно влияют на заболевание. Для сохранения здоровья рекомендуется в день заниматься физкультурой 1,5/2 часа.

"Грыжа возникает не сразу. Например, нужно вести малоподвижный образ жизни в течение пяти-восьми лет, чтобы развилось заболевание. Но порой достаточно 2-3 дней. Именно столько времени необходимо, чтобы образование появилось в результате неправильных силовых нагрузок в тренажерном зале", – подчеркнул собеседник.

Специалист отметил, что диагностировать грыжу можно только с помощью МРТ. В зависимости от диагноза врачи назначат операцию или предложат консервативные методы лечения. К последним относятся специально разработанные медиками упражнения, которые помогут укрепить глубокие мышцы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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