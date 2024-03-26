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Неочевидную причину появления перхоти назвал эксперт

советы, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 01:56 Фото: pixabay
Эксперт в области правильного питания Роб Хобсон рассказал, что появление перхоти может сигнализировать о недостатке биотина (витамина В7) и кислот омега-3 в организме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, витамин В7 входит в состав многих ферментов, регулирующих углеводный и жировой обмен в организме. Кроме того, биотин необходим для поддержания работы нервной системы и хорошего состояния кожи, волос и ногтей. Омега-3 также является важным элементом здорового образа жизни. Эти кислоты укрепляет иммунную систему, сердце и сосуды. Помимо этого, омега-3 способствуют гибкости и прочности волосяных стержней.

Дефицит омега-3 и биотина в рационе может стать причиной недостаточной увлажненности кожи волосистой части головы. Из-за сухости мелкие или крупные "чешуйки" кожи способны начать отслаиваться.

По словам специалиста, свежий лосось, миндаль, арахисовое масло и семена подсолнуха содержат большое количество витамина В7 и жирных кислот омега-3. Увеличение доли этих продуктов в рационе может помочь восстановить нормальный уровень увлажнения кожи и устранить перхоть.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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