Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена в нескольких областях, монахи обратились к Зеленскому

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Монахи и монахини Ровенской епархии Украинской православной церкви призвали Владимира Зеленского соблюдать законы страны и выступили в защиту Киевской и Почаевской лавр, сообщает Zakon.kz.

Австрия формально подтвердила, что может арестовать президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, говорится в ответе Минюста Австрии на запрос "Укринформа".

Премьер-министр Польши Моравецкий заявил: "Германия должна посылать больше оружия, больше боеприпасов и давать больше денег Украине, потому что они являются самой богатой и самой большой страной".

Для начала анонсированного контрнаступления у Украины пока не хватает техники, заявил Зеленский в интервью японскому изданию Yomiuri.

Группа кредиторов предоставила Украине отсрочку по выплатам долгов до 2027 года, рассказали в пресс-службе Министерства экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции.

Еще 50 тыс. украинцев, пострадавших в результате военных действий, получат финансовую помощь от Норвегии, сообщает Минсоцполитики Украины.

По результатам опроса Высшей школы экономики, конфликт на территории Украины никак не изменил жизнь 64% россиян. 19% опрошенных утверждают, что им "многое пришлось изменить в жизни, но в целом уже приспособились". Еще 3% респондентов заявили, что они смогли "использовать ситуацию, чтобы улучшить свою жизнь, добиться большего".

Евросоюз может ввести торговые ограничения против стран, которые помогают России обходить санкции, пишет британская газета The Telegraph, ссылаясь на полученный ею документ.

Ударить цифровым пиратством по западным кинокомпаниям, ушедшим с российского рынка, предложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Идею поддержал Песков.

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

В украинской Полтаве вандалы осквернили памятники советскому генералу и Герою Советского Союза Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину, сообщило в субботу местное интернет-издание "Полтавщина".

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