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Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена в нескольких областях, монахи обратились к Зеленскому

обращение монахов Фото: lavra.ua
Монахи и монахини Ровенской епархии Украинской православной церкви призвали Владимира Зеленского соблюдать законы страны и выступили в защиту Киевской и Почаевской лавр, сообщает Zakon.kz.
  • Австрия формально подтвердила, что может арестовать президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, говорится в ответе Минюста Австрии на запрос "Укринформа".
  • Премьер-министр Польши Моравецкий заявил: "Германия должна посылать больше оружия, больше боеприпасов и давать больше денег Украине, потому что они являются самой богатой и самой большой страной".
  • Для начала анонсированного контрнаступления у Украины пока не хватает техники, заявил Зеленский в интервью японскому изданию Yomiuri.
  • Группа кредиторов предоставила Украине отсрочку по выплатам долгов до 2027 года, рассказали в пресс-службе Министерства экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции.
  • Еще 50 тыс. украинцев, пострадавших в результате военных действий, получат финансовую помощь от Норвегии, сообщает Минсоцполитики Украины.
  • По результатам опроса Высшей школы экономики, конфликт на территории Украины никак не изменил жизнь 64% россиян. 19% опрошенных утверждают, что им "многое пришлось изменить в жизни, но в целом уже приспособились". Еще 3% респондентов заявили, что они смогли "использовать ситуацию, чтобы улучшить свою жизнь, добиться большего".
  • Евросоюз может ввести торговые ограничения против стран, которые помогают России обходить санкции, пишет британская газета The Telegraph, ссылаясь на полученный ею документ.
  • Ударить цифровым пиратством по западным кинокомпаниям, ушедшим с российского рынка, предложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Идею поддержал Песков.
  • Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.
  • В украинской Полтаве вандалы осквернили памятники советскому генералу и Герою Советского Союза Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину, сообщило в субботу местное интернет-издание "Полтавщина".

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