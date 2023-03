В США на крупной шоколадной фабрике произошел взрыв

Согласно информации Fox News, пострадавшие были госпитализированы.

Метеокамера на выходе зафиксировала мощный взрыв, в результате которого в воздух взлетели обломки здания и образовалось облако густого клубящегося дыма.

О причинах ЧС пока не сообщается.

🚨#BREAKING: Multiple injuries and people trapped after a Major explosion at a Chocolate Factory



📌#WestReading | #PA



Currently Numerous Emergency crews and response teams are responding to a 3-alarm fire with a Massive explosion at a RM Palmer chocolate company in West… pic.twitter.com/9EHqNHJbKT