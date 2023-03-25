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В одном из районов Шымкента вторые сутки проблемы с газоснабжением

плита Фото: pixabay
В Шымкенте в микрорайоне Нурсат из-за повреждения подземного газопровода уже вторые сутки 3513 абонентов частного сектора и 800 квартир ждут подачу газа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Otyrar, в такой же ситуации находятся рестораны и торгово-развлекательный центр.

Отмечается, что газ отключили 24 марта в послеобеденное время.

В ШПФ "КазТрансГазАймак" заявили, что неизвестные лица повредили газопровод. В данное время ведутся ремонтные работы, которые должны завершиться к вечеру 25 марта.

"В диспетчерскую АДС поступило сообщение от жителей о том, что на углу Шаяхметова и Назарбаева чувствуется запах газа. В результате приборного обследования выявлена концентрация газа в месте прокладки подземного газопровода высокого давления диаметром 355 мм (следует учесть размер трубы редко используемый). В результате вскрытия обнаружено, что ранее неизвестными лицами поврежден газопровод, а для устранения ими применены подручные средства (оповещения в КТГА соответственно не было). Вследствие чего образовалась утечка", – рассказали в газоснабжающей компании.

Ранее министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительства 22 февраля рассказал о планах по внедрению культуры бережного потребления газа в Казахстане.

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