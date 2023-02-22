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Казахстанцев хотят научить экономить газ

Казахстанцев хотят научить экономить газ Фото: pixabay
Министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительства 22 февраля рассказал о планах по внедрению культуры бережного потребления газа в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Болат Акчулаков сообщил, что параллельно с активной работой по газификации населения необходимо внедрить культуру "рационального, бережного" потребления газа в качестве энергоресурса.

"Проведенный анализ показывает, что в теплых регионах страны потребление газа на уровне с регионами, где средняя температура намного ниже… В текущем году предлагается рассмотреть возможность внедрения механизма по бережному потреблению газа для бытовых и коммунально-бытовых потребителей за исключением потребителей, получающих адресную социальную помощь". Глава Минэнерго

Каким образом механизм будет реализовываться, министр не рассказал. 

При этом Болат Акчулаков лишь напомнил, что в 2022 году законодательно были внедрены две новые категории потребителей – крупные коммерческие и лица, осуществляющие цифровой майнинг. Министр уверен, что данные меры приведут к повышению энергоэффективности промышленных предприятий.

22 февраля министр энергетики сообщил, что в настоящее время рассматриваются предложения по снижению стоимости подключения потребителей к газу.

При этом он заявил о невозможности перевести на газ все ТЭЦ в Казахстане.

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