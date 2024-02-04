В Шымкенте ликвидируют утечку газа

Фото: скриншот с видео

В Шымкенте из-за утечки газа в результате аварии на газопроводе в поселке Мартобе приостановили подачу газа 1500 индивидуальным потребителям и 7 предприятиям, сообщает Zakon.kz

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