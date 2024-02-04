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В Шымкенте ликвидируют утечку газа

В Шымкенте ликвидируют утечку газа Фото: скриншот с видео
В Шымкенте из-за утечки газа в результате аварии на газопроводе в поселке Мартобе приостановили подачу газа 1500 индивидуальным потребителям и 7 предприятиям, сообщает Zakon.kz

По информации акимата Шымкента для проведения восстановительных работ задействована спецтехника и 30 человек. Ведется активная работа.

Жителей попросили закрывать краны на газовых трубах, а при появлении запаха газа обратиться в МЧС.


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