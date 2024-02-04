В Шымкенте ликвидируют утечку газа
Фото: скриншот с видео
В Шымкенте из-за утечки газа в результате аварии на газопроводе в поселке Мартобе приостановили подачу газа 1500 индивидуальным потребителям и 7 предприятиям, сообщает Zakon.kz
По информации акимата Шымкента для проведения восстановительных работ задействована спецтехника и 30 человек. Ведется активная работа.
Жителей попросили закрывать краны на газовых трубах, а при появлении запаха газа обратиться в МЧС.
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