Четыре дороги закрыты в Казахстане из-за густого тумана
Фото: "КазАвтоЖол"
Из-за густого тумана на четырех участках республиканских трасс ограничено движение, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации "КазАвтоЖол", в Карагандинской области закрыты участки трассы Екатеринбург-Алматы:
- от поселка Жумабек до поселка Аксу-Аюлы;
- от села Жибек жолы до границы Карагандинской области;
- от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау.
Также в Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе Астана-Коргалжын, участок от Астаны до поселка Коргалжын.
Ранее в РГП "Казгидромет" поделились штормовым предупреждением на 26 марта. По прогнозам синоптиков, на севере, юго-востоке страны ожидается усиление ветра.
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