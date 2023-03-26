Четыре дороги закрыты в Казахстане из-за густого тумана

Из-за густого тумана на четырех участках республиканских трасс ограничено движение, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации "КазАвтоЖол", в Карагандинской области закрыты участки трассы Екатеринбург-Алматы:

от поселка Жумабек до поселка Аксу-Аюлы;

от села Жибек жолы до границы Карагандинской области;

от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау.

Также в Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе Астана-Коргалжын, участок от Астаны до поселка Коргалжын.

Ранее в РГП "Казгидромет" поделились штормовым предупреждением на 26 марта. По прогнозам синоптиков, на севере, юго-востоке страны ожидается усиление ветра.

