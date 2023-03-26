Главный тренд сезона в одежде назвал российский стилист

Стилист Александр Рогов считает, что "громкий тренд" этой весны – принт змеиная кожа, сообщает Zakon.kz.

"Один из самых громких трендов сезона – змеиная кожа. Она может быть не только нейтральных, но и ярких оттенков", – написал в Twitter фэшн-эксперт.

Он отметил, что этот модный принт можно не только "сложно сочетать, растягивая цвета и акценты", но и носить с базовыми вещами.

Рогов опубликовал подборку образов, где в основном со змеиным принтом были куртки, пальто, брюки или юбки. Также в таком стиле была выполнена обувь — туфли и сапоги.

Ранее мы писали об антитрендах этого года.