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Главный тренд сезона в одежде назвал российский стилист

Главный тренд сезона в одежде назвал российский стилист Фото: https://t.me/rogov24
Стилист Александр Рогов считает, что "громкий тренд" этой весны – принт змеиная кожа, сообщает Zakon.kz.

"Один из самых громких трендов сезона – змеиная кожа. Она может быть не только нейтральных, но и ярких оттенков", – написал в Twitter фэшн-эксперт. 

Он отметил, что этот модный принт можно не только "сложно сочетать, растягивая цвета и акценты", но и носить с базовыми вещами.

Рогов опубликовал подборку образов, где в основном со змеиным принтом были куртки, пальто, брюки или юбки. Также в таком стиле была выполнена обувь — туфли и сапоги.

Ранее мы писали об антитрендах этого года.

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