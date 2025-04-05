Известный стилист назвал трендовый материал весны-2025

Известный стилист Александр Рогов заявил, что трендом сезона весной 2025 года станет замша, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Замша – тренд сезона и мой явный модный фаворит", – написал эксперт в сфере моды.

Отметим, что Рогов опубликовал фотографию, на которой запечатлен в замшевой куртке оливкового цвета. Свой образ он дополнил коричневыми брюками и кедами. В качестве аксессуаров стилист выбрал очки с прозрачными стеклами, наручными часами и кольцами.

Также он привел ряд примеров, на что стоит обратить внимание модникам:

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