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Предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо планируют установить в Казахстане

АЗС Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики Казахстана представило проект приказа, чтобы установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо, сообщает Zakon.kz.

Проект опубликован на сайте Открытые НПА.

"Установить предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которое установлено государственное регулирование цен, в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость: бензин марки Аи-80 – 93 161 тенге за тонну; бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 193 649 тенге за тонну; дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 236 156 тенге за тонну", – говорится в документе.

Публичное обсуждение продлится до 30 марта.

Отметим, что в январе в РК регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным, а в феврале Казахстан ввел запрет на вывоз бензина и дизтоплива всеми видами транспорта.

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