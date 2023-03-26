В Астане из-за аварии ряд жилых комплексов остались без света
Как уточняется, без электроснабжения находятся потребители по следующим адресам: ЖК "Хайвилл Астана" ул. Байтурсынова 1, 3, 5, 7, ЖК "Виктория" пр. Момышулы, 2, 2А, 2Б, ЖК "Абу Даби Плаза" ул. Сыганак, 60/4, ЖК "Prime Park" ул. Керей Жинибек хандар, 30, ЖК "Baqyt Premium" пр. Бокейхана, 11, 11А, ЖК "Каратау" ул. Керей Жанибек хандар, 28, ЖК "Коркем-2" ул. Туркестан, 10, ЖК "Тулпар Элит" пр. Мангилик Ел, 27, ЖК "Янтарный 1,2" пр. Мангилик Ел, 23, ЖК "ASYL PARK" пр. Мангилик Ел, 29/1, ЖК "Vivere" пр. Мангилик, Ел 29/2, ЖК "Аруна" пр. Бокейхана, 18, ЖК "Сапфир" пр. Мангилик Ел, 40А, ЖК "Айсанам" пр. Мангилик Ел, 19, ЖК "Triumph Art" пр. Мангилик Ел, 40, ЖК "Нур Канат" пр. Бокейхана, 8, ЖК "Caspian Palace" пр. Бокейхана, 6, ЖК "Олимп палас" ул. Туркестан, 8, 8/1, 8/2, ЖК "Авиценна-2" ул. Керей Жанибек хандар, 15, ЖК "Акжайык" пр. Мангилик Ел, 19/2, ЖК "Seven House" ул. Керей Жанибек хандар, 16, ЖК "Грация" ул. Акмешит, 7, 7А, 7Б, 7/1, ЖК "Аси" ул. Акмешит, 11, ЖМ "Тельмана", ул. Желмая, ул. Акжан, ул. Мугалжар, ул. Аккемер, ул. Коныролен.
Когда электричество восстановят, пока неизвестно.
Ранее в феврале в шести областях Казахстана отмечалось единовременное аварийное отключение света.