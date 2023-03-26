В Астане из-за аварии ряд жилых комплексов остались без света

Фото: pixabay

В Астане около 8:20 ряд жилых комплексов остались без света. Согласно информации АО "Астана-РЭК", аварийное отключение произошло на ПС "Заречная", сообщает Zakon.kz.

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