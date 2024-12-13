В Астане ряд жилых комплексов на левом берегу остался без электричества
Фото: unsplash
13 декабря ряд жилых комплексов на левом берегу остался без электричества в Астане. Об этом Zakon.kz. сообщили в пресс-службе АО "Астана-РЭК".
Там отметили, что на подстанции "Чубары" произошли отключения ячеек 10 кВ. На ограничении находятся три распределительных пункта. Без электричества остались некоторые ЖК, расположенные на улицах Кунаева и Мангилик Ел.
"Причиной стало хищение кабельной линии. Четыре оперативно-выездные бригады находятся на месте. Производятся переключения. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание", – добавили в компании.
Электричества нет:
- ЖК "Арайлым";
- ЖК "Премиум";
- ЖК "Новый мир";
- ЖК "Нурсая";
- ЖК "Парковый";
- Административные здания ул. Д. Конаева 7, 31.
Ранее заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 11 декабря 2024 года объяснил рост расходов на электроэнергию.
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