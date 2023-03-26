Стали известны подробности коммунальной аварии в Астане

26 марта в 08:20 на подстанции 110/10 кВ "Заречная" произошло возгорание ячейки секционного разъединителя 10 кВ. В результате чего произошло аварийное отключение силовых трансформаторов №1 и №2, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе АО "Астана-РЭК", в 08:40 на подстанцию прибыл пожарный расчет и приступил к ликвидации возгорания. В 9:40 пожар локализован.





"Причины технологического нарушения выясняются.Аварийно-восстановительные бригады проводят чистку изоляции оборудования 10 кВ после возгорания с последующим его испытанием. На ограничении находятся потребители 23 жилых комплексов (Байтурсынова, Момыш улы, Керей жанибек Хандар, Бокейхана, Туркестан, Мангилик Ел, несколько улиц поселка Тельмана)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что электроснабжение потребителей будет восстановлено после полного осмотра оборудования 10 кВ.

Ранее сообщалось, что ряд жилых комплексов остались без света из-за аварии на подстанции "Заречная".