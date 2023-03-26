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В Костанайской области трассу закрыли из-за размыва дороги

талые воды Фото: pixabay
На 108 км трассы Торгай – Шили –Аралколь произошел перелив из-за талых вод, в связи с чем дорогу закрыли, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, на трассе выставлен пост, где работают сотрудник отдела полиции, спасатель и одна единица техники.

Отмечается, что ближайший населенный пункт находится в 15 км от места размыва. Там же открыли пункт обогрева.

В ДЧС уточнили, что скопления транспорта в месте перелива нет, как и угрозы подтопления населенным пунктам.

В конце февраля министр по ЧС РК Юрий Ильин озвучил количество населенных пунктов с угрозой подтопления.

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