Дорогу закрыли из-за талых вод в Атырауской области

31 мая 19:00 в Атырауской области из-за талых вод произошел перелив через проезжую часть автодороги Махамбат – Х. Ергалиев км 13-14 (участок с. Махамбет – с.Х. Ергалиев), сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба "КазАвтоЖол" предупредила, что на дороге ограничено движение для грузового автотранспорта. В настоящее время проводятся работы по установке дорожных знаков и сигнальных столбиков.

Ранее сообщалось, что защитные дамбы убирают с трассы в Атырауской области. Они были необходимой мерой для пропуска воды на другую сторону дороги в пойменную часть.