Дорогу закрыли из-за талых вод в Атырауской области
Фото: freepik
31 мая 19:00 в Атырауской области из-за талых вод произошел перелив через проезжую часть автодороги Махамбат – Х. Ергалиев км 13-14 (участок с. Махамбет – с.Х. Ергалиев), сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба "КазАвтоЖол" предупредила, что на дороге ограничено движение для грузового автотранспорта. В настоящее время проводятся работы по установке дорожных знаков и сигнальных столбиков.
Ранее сообщалось, что защитные дамбы убирают с трассы в Атырауской области. Они были необходимой мерой для пропуска воды на другую сторону дороги в пойменную часть.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript