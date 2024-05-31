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Дорогу закрыли из-за талых вод в Атырауской области

закрыли трассу, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 20:53 Фото: freepik
31 мая 19:00 в Атырауской области из-за талых вод произошел перелив через проезжую часть автодороги Махамбат – Х. Ергалиев км 13-14 (участок с. Махамбет – с.Х. Ергалиев), сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба "КазАвтоЖол" предупредила, что на дороге ограничено движение для грузового автотранспорта. В настоящее время проводятся работы по установке дорожных знаков и сигнальных столбиков.

Ранее сообщалось, что защитные дамбы убирают с трассы в Атырауской области. Они были необходимой мерой для пропуска воды на другую сторону дороги в пойменную часть.

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