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Кинолог рассказал о рационе собак весной и сезонных мерах профилактики

собака Фото: pixabay
Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал о мерах профилактики, которые позволят питомцам комфортно перенести весенний период, сообщает Zakon.kz.

По его словам, весной у собак перестраивается гормональный фон, часто повышается активность. Кроме того, в этот период они склонны к авитаминозу и простудам.

"В этот период важно обратить внимание на рацион собаки, на обработку от паразитов, профилактические меры, которые защитят питомца от переохлаждения в такую переменчивую погоду", – цитируют РИА Новости Голубева.

Проявление беспокойства и тревожности может говорить о проблемах со здоровьем, отметил эксперт.

Если питомец стал больше кушать и сбрасывать вес, кинолог советует проконсультироваться с ветврачом и поменять рацион собаки.

"Весной все запахи начинают ощущаться сильнее, метки собак противоположного пола пробуждают их к активному поиску партнера. Питомец начинает тянуть поводок на прогулке, часто метить, рваться к другим животным. В это время собака может вести себя гиперактивно. У собак возрастает возбудимость, может даже появиться агрессивное поведение к особям своего пола", – предупредил Голубев.

Он также призвал собаководов заранее позаботиться о профилактических мерах и сделать все необходимые прививки собаке, а также обработать ее от паразитов. По его словам, к рациону собаки нужно отнестись очень внимательно, так как он должен быть грамотно составлен, чтобы иммунитет был крепким.

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