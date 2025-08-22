#АЭС в Казахстане
Мир

Почему собаки воют под музыку, и какие мелодии им нравятся больше всего

почему воют собаки, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 01:50 Фото: pixabay
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, почему собака может выть под музыку, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" он уточнил, что питомец может демонстрировать вокальные данные от скуки, одиночества или даже боли, но далеко не всегда.

Эксперт считает: если собака "подпевает" музыке и при этом выглядит бодрой, чаще всего поводов для тревоги нет. Причин у такого поведения несколько:

  • сказывается инстинкт: предки собак общались с помощью воя, и некоторые мелодии напоминают звуки стаи.
  • животные могут реагировать на определенные частоты: их слух улавливает то, что человеку недоступно.
  • иногда пение связано с дискомфортом, но тогда собака показывает и другие признаки беспокойства.

Кроме того, специалист утверждает, что питомцы могут "петь" от избытка эмоций, одиночества или стресса, а иногда просто за компанию с хозяином, воспринимая процесс как игру. Нередко это объясняется любопытством: звуки инструментов вызывают интерес и радость.

Многие кинологи думают, что в редких случаях вокализация может быть связана с болезнью, поэтому важно следить за общим состоянием собаки. Но если животное проявляет интерес и выглядит довольным, подобное поведение считается нормальным.

Специалисты советуют избегать слишком громких и резких звуков. Исследования показывают, что правильно подобранная музыка помогает снижать стресс у собак. Особенно им нравятся софт-рок, поп, регги и классика.

Ранее сообщалось, что лабрадор спас девочку ценой своей жизни в Актау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
