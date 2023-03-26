Алматинские спасатели предупредили о лавинной опасности в горах

Департамент по ЧС города Алматы предупредил о том, что в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется высокий уровень лавинной опасность в период 26-28 марта, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, с начала года произошло более 60 случаев самопроизвольных сходов лавин общим объемом более 62 тыс. кубометров. Жертв и пострадавших нет, в связи с тем что лавины сходили в труднодоступных местах.

"Управлением по ЧС Медеуского района совместно с Казселезащитой проведен мониторинг ГК "Пионер", на территории которого сохраняется лавинная опасность. В данное время курорт закрыт. С администратором проведена разъяснительная работа. Кроме того, для безопасности отдыхающих и населения в Иле-Алатауском национальном парке (Алмарасан, Аюсай) проводится разъяснительная работа о лавинной опасности и вручают памятки. Выставлены посты ДП, организовано дежурство сотрудников Казселезащиты". Пресс-служба ДЧС города Алматы

Спасатели рекомендуют в это время не посещать горную местность, остерегаться крутых заснеженных склонов, чтобы не спровоцировать сход лавин.

6 марта 2023 года сообщалось, что в первой половине дня лавина частично перекрыла участок дороги Медеу – Шымбулак. По данным "Казселезащиты", оттепель повлияла на сход лавины в бассейне реки Малая Алматинка на лавиносборе №11. Объем – 300 куб. м.

На следующий день лавина вновь сошла в бассейне реки Малая Алматинка.

