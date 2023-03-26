В Кызылординской области годовалый малыш погиб в отстойнике
Фото: пресс-служба ДЧС Кызылординской области
Трагедия произошла в районном центре Теренозек. Ребенок остался без присмотра взрослых, упал в септик и погиб, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, тело вынесли на улицу его родственники.
"Уважаемые жители, не оставляйте детей без присмотра ни на минуту. Пожалуйста, накройте крышкой септик и колодцы возле двора", – обратились к жителям региона спасатели.
В августе 2022 года в Косшы пропал шестилетний мальчик. Позже выяснилось, что он упал в сточную яму и погиб.
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