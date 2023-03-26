В Кызылординской области годовалый малыш погиб в отстойнике

Трагедия произошла в районном центре Теренозек. Ребенок остался без присмотра взрослых, упал в септик и погиб, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, тело вынесли на улицу его родственники.



"Уважаемые жители, не оставляйте детей без присмотра ни на минуту. Пожалуйста, накройте крышкой септик и колодцы возле двора", – обратились к жителям региона спасатели.

В августе 2022 года в Косшы пропал шестилетний мальчик. Позже выяснилось, что он упал в сточную яму и погиб.