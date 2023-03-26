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Спасатели Караганды проверили паводкоопасные участки

Караганда Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области
Аким города Караганды Мейрам Кожухов и начальник Управления по ЧС Караганды Нурлан Шакенов провели облет прилегающей территории города, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДЧС региона, были обследованы Михайловская часть города, Федоровское водохранилище, дачные общества, русла рек Сокур, Кокпекты, Солонка, сектор Юго-Восток, район Кунгей, прилегающая степная полоса ул. Таттимбета – Муканова и Рабочий поселок.

"В ходе облета осмотрены проведенные работы по строительству канала в юго-восточной части города, а также работы по санации реки Солонка и возведению защитного вала в Рабочем поселке протяженностью 7,2 км", – говорится в сообщении.


Караганда

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Уточняется, что реки находятся в зимнем режиме, снежный покров составляет ориентировочно 50%.

Ранее в Костанайской области трассу закрыли из-за размыва дороги.

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Елена Беляева
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