Спасатели Караганды проверили паводкоопасные участки

Аким города Караганды Мейрам Кожухов и начальник Управления по ЧС Караганды Нурлан Шакенов провели облет прилегающей территории города, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДЧС региона, были обследованы Михайловская часть города, Федоровское водохранилище, дачные общества, русла рек Сокур, Кокпекты, Солонка, сектор Юго-Восток, район Кунгей, прилегающая степная полоса ул. Таттимбета – Муканова и Рабочий поселок.

"В ходе облета осмотрены проведенные работы по строительству канала в юго-восточной части города, а также работы по санации реки Солонка и возведению защитного вала в Рабочем поселке протяженностью 7,2 км", – говорится в сообщении.





Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Уточняется, что реки находятся в зимнем режиме, снежный покров составляет ориентировочно 50%.



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