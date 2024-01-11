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Аким Караганды рекомендовал отпустить горожан пораньше с работы

Аким Караганды рекомендовал отпустить горожан пораньше с работы Фото: pxhere
Аким Караганды Мейрам Кожухов обратился к горожанам из-за объявленного штормового предупреждения в городе, сообщает Zakon.kz.

Свое предложение он опубликовал 11 января 2024 года на личной странице в Instagram.

"Обращаюсь ко всем жителям! По предупреждению ДЧС, сегодня ожидается снова буран. По возможности оставайтесь дома и не выезжайте за пределы города, в случае ухудшения погоды прошу работодателей отпустить своих сотрудников домой пораньше".Мейрам Кожухов

Также аким отметил, что после бурана и ветра, которые прошлись по городу 10 января, большинство работ по восстановлению электроснабжения уже завершены.

"Остались несколько домов в Майкудуке и Пришахтинске, специалисты работают. Один светофор вывернуло от ветра в районе "Глобал сити", его мы оперативно демонтировали и в ближайшее время подрядчик в рамках гарантии установит его на прежнее место. Остальные светофорные объекты работают в обычном режиме. Работаем дальше".Мейрам Кожухов

В заключении градоначальник уточнил, что вопросы и обращения по вопросам электричества и последствий урагана нужно отправлять на этот номер: 87025578257.

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В Караганде вечером 10 января 2024 года на тепловых сетях произошла авария – из-за гидроудара возник дефект. Позднее в ТОО "Теплотранзит Караганда" заявили, что гидравлический и температурный режимы восстановлены.

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