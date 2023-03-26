Трамп заявил, что он "возможно, самый невиновный человек в истории США"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии доказательств финансовых нарушений с его стороны. На митинге в Техасе он назвал себя, "возможно, самым невиновным человеком в истории страны", сообщает Zakon.kz.

В подтверждение своих слов на митинге сторонников в Техасе он сослался на итоги проверки миллионов документов, пишет New York Times.

"Вы будете оправданы и будете смотреть с гордостью, а головорезы и преступники, развращающие нашу систему правосудия, будут повержены, дискредитированы и полностью опозорены", – сказал Дональд Трамп.

Трампа подозревают в подлоге финансовых документов перед избирательной кампанией для сокрытия информации о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс.



По словам Трампа, это политическое преследование, которое связано с его намерением бороться за пост главы государства в 2024 году.



"Против меня ведется расследование о том, что не является преступлением и даже проступком или изменой", — заявил бывший президент.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что его арестуют 21 марта, и предупредил, что обвинения в его адрес приведут к "смертям и разрушениям".