Дональд Трамп назвал Джо Байдена худшим президентом в истории США

Избранный американский президент Дональд Трамп заявил о том, что действующий глава государства Джо Байден стал худшим президентом в истории США, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Джо Байден – это худший президент в истории Америки, полная и абсолютная катастрофа. То, что он и его группа вмешивающихся в выборы "головорезов" сделали с нашей страной, не скоро будет забыто!" – написал Трамп.

Политик отметил, что мягкая миграционная политика Байдена привела к тому, что радикальный исламский терроризм и другие формы насильственных преступлений стали настолько ужасными в Америке, что в это трудно поверить.

Ранее сообщалось, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. В результате погибли 12 человек, также есть раненые. Мэр Нового Орлеана ЛаТойя Кантрелл назвала наезд автомобиля на толпу на Бурбон-стрит террористической атакой. Позже рядом с башней Trump Tower в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. Известно, что один человек погиб, еще семь пострадали.