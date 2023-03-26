Сабина Алтынбекова объяснила, почему удалила фото с мужем в соцсетях

Известная казахстанская волейболистка и медиа-персона Сабина Алтынбекова рассказала, что подтолкнуло ее удалить фотографии со своим супругом из Instagram, сообщает Zakon.kz.

Так спортсменка ответила на вопрос, заданный ей подписчиками в соцсети.

По ее словам, она, как истинная женщина, не может определиться – то ли делиться своим счастьем с окружающими, то ли оберегать его от посторонних.



"Мы замечаем с Саятом, что, когда мы постим наши совместные фотографии, что-то вдруг меняется. Определенно есть такое понятие, как "сглаз". Поэтому мы решили, что будем делать это крайне редко, но метко". Сабина Алтынбекова





Фото: Instagram/altynbekova_20





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Здесь же девушка попросила подписчиков "не додумывать и воздержаться от комментариев".



20 марта Сабина Алтынбекова опубликовала фото после первого титула в ОАЭ.