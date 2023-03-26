Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи из-за торнадо

Президент США Джо Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации в Миссисипи из-за обрушившихся на штат торнадо, сообщает Zakon.kz.

Также он распорядился предоставить местным властям федеральную помощь, передает пресс-служба Белого дома.

"Ранним воскресным утром президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям <...> местных властей по ликвидации последствий на территориях, пострадавших от <...> торнадо в период с 24 по 25 марта 2023 года", – говорится в сообщении.

Это дает возможность Миссисипи воспользоваться помощью со стороны Министерства внутренней безопасности и федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях. Помощь может включать гранты на временное жилье и ремонт дома, недорогие кредиты для покрытия незастрахованных потерь имущества и другие программы, помогающие оправиться от последствий стихийного бедствия.



В результат разгула стихии в штате Миссисипи погибли 26 человек, десятки пострадали. Торнадо прошли от границы Луизианы из Миссисипи до Алабамы. Порывы ветра местами достигали 35,7 метра в секунду. В настоящее время оценивается ущерб от разрушений.