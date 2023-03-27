В Израиле уволили министра обороны за критику судебной реформы
Фото: mod.gov.il
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял с должности министра обороны Йоава Галанта из-за его призывов приостановить реформу юридической системы, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Jerusalem Post, премьер-министр заявил, что потерял доверие к министру обороны после того, как тот "действовал за спиной правительства", в то время как сам Нетаньяху находился с визитом в Великобритании.
Накануне Йоав Галант призвал приостановить реформу, а также демонстрации хотя бы до Дня независимости Израиля (в этом году отмечается 26 апреля) и найти общественный консенсус по этому поводу.
Реформа стала причиной массовых протестов в стране.
Министр обороны предупредил, что возникший из-за этого в обществе раскол уже проникает в ряды израильской армии и это создает угрозу национальной безопасности.
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