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В Израиле уволили министра обороны за критику судебной реформы

В Израиле уволили министра обороны за критику судебной реформы Фото: mod.gov.il
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял с должности министра обороны Йоава Галанта из-за его призывов приостановить реформу юридической системы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Jerusalem Post, премьер-министр заявил, что потерял доверие к министру обороны после того, как тот "действовал за спиной правительства", в то время как сам Нетаньяху находился с визитом в Великобритании.

Накануне Йоав Галант призвал приостановить реформу, а также демонстрации хотя бы до Дня независимости Израиля (в этом году отмечается 26 апреля) и найти общественный консенсус по этому поводу.


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Реформа стала причиной массовых протестов в стране.

Министр обороны предупредил, что возникший из-за этого в обществе раскол уже проникает в ряды израильской армии и это создает угрозу национальной безопасности.

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