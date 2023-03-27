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Британское издание отредактировало романы Агаты Кристи "с учетом современных реалий"

Британское издание отредактировало романы с учетом современных реалий Фото: agathachristie.com
Британское издательство HarperCollins решило отредактировать тексты произведений Агаты Кристи с учетом современных требований, сообщает Zakon.kz.

Издательство, входящее в пятерку крупнейших англоязычных издательств мира, убрало из романов писательницы "потенциально оскорбительные" слова и фрагменты, пишет The Telegraph.

В частности, в историях про расследования Эркюля Пуаро и мисс Марпл читатели больше не найдут таких выражений и слов, как "туловище из черного мрамора", "индейский темперамент", "аборигены" и "еврей".

Кроме того, издательство исключило упоминание нубийцев так, что теперь "нубийский лодочник" превратился в простого "лодочника". "Черного и ухмыляющегося" слугу слегка обезличили и больше не характеризуют по расовому признаку - отныне он просто "кивающий".

Похожая участь постигла и роман "Карибская тайна" о расследовании мисс Марпл во время отпуска на островах. Редактор вычеркнул из текста фразы "такие чудесные белые зубы" и "красивые зубы" - так Кристи описывала работника местного отеля. Изменения коснулись и других детективов о мисс Марпл, например, "индийский темперамент" судьи в одном из романов заменили на просто "темперамент". А роман "Карибская тайна" (1964) лишился целого отрывка, где персонаж ночью не увидел в кустах чернокожую девушку.

Отмечается, что в ряде случаев изменения внесены в повествование от лица автора, в том числе через внутренний монолог мисс Марпл или Эркюля Пуаро, двух легендарных персонажей Кристи. Фрагменты высказываний "антипатичных" героев также были вырезаны.

К примеру, был убран отрывок, где женщина называет детей отвратительными и выражает сомнение в том, что она их любит. Какие-либо описания людей, которые издательству показались оскорбительными, тоже подвергли цензуре — комментарии по поводу зубов улыбающихся людей и телосложения.

Книги Агаты Кристи - одни из самых публикуемых за всю историю человечества, уступая лишь "Библии" и Шекспиру. Их общий тираж превышает четыре миллиарда. Писательница также входит в число наиболее переводимых авторов.

 20 марта министерство культуры и спорта Казахстана представило общий список литературы, изданной в 2022 году в рамках республиканской бюджетной программы.

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