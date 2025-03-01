Вскрылись детали тайного романа Агаты Муцениеце с женатым бизнесменом

Российская актриса Агата Муцениеце скрывает своего настоящего возлюбленного. Когда актриса только начала намекать на роман с Петром Дрангой, появилась информация о ее о романе с "несвободным мужчиной", сообщает Zakon.kz.

По информации KP.RU, роман актрисы с женатым длится уже два года. Познакомились влюбленные в гостях у общей подруги.

"Мужчина уходил от нее, потом снова вернулся. Но он по-прежнему несвободен, поэтому Агата и прячет его, изображая страсть с Дрангой", – анонимно рассказал источник издания.

Не так тщательно актриса скрывает подарки от избранника. Источник издания рассказал, что он крупный бизнесмен, молодой и состоятельный, потому-то у Агаты и появился "Майбах" стоимостью 10 млн рублей и водитель к нему. Также у актрисы появилась сумка Hermes Kelly за 3 миллиона рублей.

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