Япония заявила о двух баллистических ракетах, выпущенных КНДР

Утром 27 марта береговая охрана Японии зафиксировала падение двух ракет в море, сообщает Zakon.kz.

По неподтвержденным пока официально данным, КНДР запустила ранним утром 27 марта две подряд баллистические ракеты. В сообщении местного издания NHK сказано, что объекты упали вне исключительной экономической зоны Японии.

По сообщению издания, первая ракета была выпущена в 7:50 по местному времени, вторая – десятью минутами позже.

24 марта Северная Корея испытала беспилотную систему подводного оружия, "способную вызывать радиоактивное цунами". Двумя днями ранее местные СМИ сообщили о массовом наплыве добровольцев в местную армию. Число желающих превысило 1,4 млн человек. Также северокорейские издания сообщали о проводимых в стране боевых учениях и испытаниях оружия.

Все меры называют ответными на совместные военные учения США и Южной Кореи.