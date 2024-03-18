Три баллистических ракеты запустила КНДР

В понедельник 18 марта Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря, сообщает Zakon.kz

По информации Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, ракеты пролетели 350 км на высоте 50 км и упали в море недалеко от восточного побережья Корейского полуострова.

"Наши военные усилили наблюдение и бдительность при подготовке к дополнительным запускам. Мы поддерживаем полную готовность, одновременно делясь информацией, связанной с запусками северокорейских баллистических ракет, с властями США и Японии", – говорится в сообщении.

Как пишет Kyodonews, северокорейская баллистическая ракета, предположительно, упала в океане за пределами исключительной экономической зоны Японии. Представитель правительства страны Есимаса Хаяси заявил, что запуски не оказали никакого воздействия на страну.

Yonhap отмечает, что запуск произошел примерно через месяц после того, как 14 февраля Северная Корея запустила новую крылатую ракету со своего восточного побережья.

Запуск произошел примерно через месяц после того, как 14 февраля Северная Корея запустила новую крылатую ракету со своего восточного побережья.

В этом году Пхеньян провел пять раундов испытаний крылатых ракет, что вызвало обеспокоенность по поводу систем вооружения, которые труднее обнаружить и сбить.