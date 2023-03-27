Токаев созвал очередную сессию Ассамблеи народа Казахстана

27 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве очередной XXXII сессии АНК, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Акорды отмечено, что глава государства подписал распоряжение о созыве очередной XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие".

"XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 26-27 апреля 2023 года в городе Астане во Дворце мира и согласия", — говорится в публикации.

Главной задачей АНК является реализация государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в Казахстане и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений.

В регионах структуру Ассамблеи возглавляют акимы областей.

Состав Ассамблеи и ассамблей областей, города республиканского значения и столицы формируется из числа представителей этнокультурных и иных общественных объединений, представителей госорганов и иных лиц с учетом их авторитета в обществе.

22 сентября 2022 года Токаев утвердил концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022-2026 годы.

XXXI сессия Ассамблеи прошла 28 апреля 2021 года.