В Книгу рекордов Гиннесса вошел караван верблюдов из Алматинской области
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Караван из тысячи одногорбых верблюдов 20 сентября прошел один километр в Илийском районе. 11 октября стало известно, что он официально вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире, сообщает Zakon.kz.
Сертификат о мировом достижении вручил представитель Книги рекордов Гиннесса Ричард-Уильям Стэннинг.
"Это особенный случай. В других странах обычно собирают животных от разных владельцев – у одного человека, например, четыре верблюда, у другого два. А здесь весь караван принадлежит одному хозяину, и это делает рекорд по-настоящему уникальным. Казахстан произвел на меня огромное впечатление, и теперь я хочу вернуться сюда не только по работе, но и как турист", – отметил Стэннинг.
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Инициатор и владелец каравана Сыдык Даулетов отметил, что подготовка к проекту заняла около полугода.
"Верблюды привыкли к свободе, собрать их вместе было непросто. Но мы доказали, что даже невозможное реально, если есть цель и вера. В будущем планируем провести фестиваль шубата – людям не хватает таких событий, где оживают наши традиции". Сыдык Даулетов
Ранее сообщалось, что Казахстан претендует на запись в Книге рекордов Гиннесса.
