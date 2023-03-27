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Более 204 млрд тенге составил чистый инвестдоход казахстанцев в ЕНПФ

Чистый инвестдоход казахстанцев в ЕНПФ превысил 204 млрд тенге Фото: Zakon.kz
Чистый инвестиционный доход вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда с начала года по состоянию на 1 марта 2023 года превысил 204,4 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным ЕНПФ, сумма пенсионных накоплений на указанную дату, включающая пенсионные взносы и инвестиционный доход вкладчиков, составила порядка 15,13 трлн тенге.

Как отметили в фонде, чистый инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с 2014 года (завершения процесса объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ), составил более 7,13 трлн тенге.

"2023 год ознаменован неустойчивостью на финансовых рынках на фоне сохраняющейся нестабильности геополитической ситуации. С начала года наблюдаются рост инфляции и волатильность показателей доходности пенсионных активов, зависящей от рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов и демонстрирующей как положительные, так и отрицательные показатели. Однако за счет диверсификации портфеля по выбранным финансовым инструментам, отраслям экономики и валютам в течение 2-х месяцев заработан положительный инвестиционный доход", - пояснили в ЕНПФ.

В фонде отметили, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Краткосрочные данные (еженедельные, ежемесячные и т.д.) не показательны, так как зависят от изменений рыночной конъюнктуры.

"Подчеркнем, что в долгосрочной перспективе обеспечивается положительная реальная (превышающая накопленную инфляцию) доходность пенсионных накоплений. Накопленная доходность с периода основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 марта 2023 года с нарастающим итогом составила 740,12% при инфляции за весь период 695,96 %".ЕНПФ

В ЕНПФ напомнили, что в Казахстане действует уникальная гарантия сохранности обязательных видов пенсионных взносов с учетом уровня инфляции. Даже при снижении доходности в отдельном периоде, повлиявшем на накопленную доходность вкладчика при наступлении права на выплаты, компенсация разницы гарантирована государством.

Вся система инвестиционного управления и учета пенсионных активов является прозрачной: каждый вкладчик имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении.


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