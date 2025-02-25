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Финансы

Пенсионные накопления казахстанцев ушли в минус: ситуацию разъяснили в ЕНПФ

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 11:48 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В январе 2025 года пенсионные накопления казахстанцев ушли в минус почти на 285 млрд тенге. Ситуацию с потерями по начисленному инвестиционному доходу сегодня, 25 февраля, Zakon.kz разъяснили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Как уточнили в фонде, в результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за январь-2025 составил минус 284,86 млрд тенге.

Фото: enpf.kz

"Основными причинами отрицательного инвестиционного дохода являются курсовая переоценка вследствие укрепления тенге к доллару с 525,11 до 518,14 тенге, а также снижение рыночной стоимости ГЦБ Министерства финансов РК на фоне роста их доходностей в среднем на 40 базисных пунктов. Дополнительно произошло снижение рыночной стоимости по активам, приобретенным на зарубежных рынках", – заявили в пресс-службе ЕНПФ.

По состоянию на 1 февраля 2025 доходность пенсионных активов ЕНПФ за последние 12 месяцев, распределенная на счета вкладчиков (получателей), составила 15,66% при инфляции в размере 8,9%.

"Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей), за январь 2025 года составила (-)1,25%".Пресс-служба ЕНПФ

В фонде пояснили, что в январе "рынок продемонстрировал волатильность на фоне угроз президента США Трампа о введении тарифов и сильного рынка труда".

"По состоянию на 1 февраля 2025 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка Республики Казахстан (НБРК), составили 22 282,04 млрд тенге".Пресс-служба ЕНПФ

12 февраля 2025 года в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что казахстанцам дадут право выбирать разные сценарии инвестирования пенсионных активов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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