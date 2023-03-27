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Елена Рыбакина отдала свои призовые юным теннисисткам Казахстана

теннис Фото: ktf.kz
Седьмая ракетка планеты Елена Рыбакина после победы на "Уимблдоне-2022" обещала, что часть призовых денег направит на благотворительность и поддержку юниоров в Казахстане. Свое обещание казахстанская теннисистка сдержала, сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана выделила деньги на поддержку молодых казахстанских теннисисток. Рыбакина сама выбрала – кому оказать поддержку. Так, 14 игроков получили по 2,5 млн тенге. Среди счастливчиков оказались Линара Булешева, Полина Барабанова, Амина Нурмахан, Ариана Гогулина, Сатима Тореген, Ева Корышева, Альбина Какенова, Аружан Арыстанбекова, Дана Байдаулет, Инкар Дюйсебай, Айя Нупбай, Полина Слепцова, Сандугаш Кенжебаева, Зара Даркен.

Причем, изначально общая сумма от Елены была меньше. Однако позже победительница "Уимблдона" увеличила количество и денежный объем грантов.

Каждая из девушек, уже побеждающих на казахстанской и международной аренах, написала Елене письмо, где рассказала свою историю в теннисе. 

"Думаю, было бы правильно организовать турнир или учредить гранты для молодых игроков, потому что я сама получила когда-то в Казахстане большую поддержку. Теперь моя очередь помогать молодому поколению развиваться", - сказала когда-то Рыбакина после победы на "Уимблдоне" и теперь выполнила обещание.

26 марта седьмая ракетка планеты Елена Рыбакина сумела одержать еще одну тяжелую победу на женском "Мастерсе" в американском Майами. Отыграв матч-бол, она вырвала победу у испанки Паулы Бадосы. 


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