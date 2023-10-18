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Елена Рыбакина: Я путешествовала в одиночестве

Елена Рыбакина рассказала, что ей помогло выработать самодисциплину Фото: wtatennis
Пятая ракетка мира, чемпионка Уимблдона-2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что ей помогло выработать самодисциплину, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Лучшая теннисистка страны призналась, что в возрасте 15 лет, она самостоятельно отправлялась на международные турниры.

"Когда я была младше, я много путешествовала одна. Обычно, когда ты отправляешься на юниорские соревнования и другие мероприятия в возрасте 15-16 лет, с тобой едут тренер или родители. Но я путешествовала в одиночестве. Да, у меня были друзья, но они ездили с тренерами и родителями. Думаю, это действительно помогло мне выработать дисциплину", – приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter со ссылкой на подкаст Mind Set Win.

7 октября в полуфинале турнира WTA-1000 в Пекине Елена Рыбакина уступила российской спортсменке Людмиле Самсоновой со счетом 6:7, 3:6. Позже казахстанская спортсменка снялась с турнира WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай).

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