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Сборная Казахстана по футболу поднялась на третье место в таблице Евро-2024

Футбол Дания Победа Фото: kff.kz
После сыгранных игр второго тура отборочного цикла чемпионата Европы-2024 казахстанская футбольная дружина расположилась на третьей строчке турнирной таблицы подгруппы H, сообщает Zakon.kz.

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Подопечные Магомеда Адиева накануне на "Астана Арене" сенсационно обыграли команду Дании, чемпионов Европы-1992, со счетом 3:2. Что позволило казахстанским футболистам набрать первые три очка в данном отборочном этапе. 

"Рад, что выиграли после неприятного поражения от Словении. До игры парням сказал: ответственность на мне, просто выходите и играйте. Всегда говорил, та поддержка, которую оказывают наши болельщики, она фантастическая. Каждому сопернику здесь непросто находиться. Определенную критику против игры со Словенией я принял. Это тоже чувства. Наши фанаты заслужили эту победу".Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев

После успеха над Данией в активе сборной Казахстана три балла, мы находимся на третьей строчке турнирной таблицы подгруппы H. Впереди нас только Словения и Дания. 

"Хочу поздравить Казахстан с победой. Ужасно разочарованы таким результатом. Большую часть матча играли хорошо, но последние 15 минут поединка показали плохую игру. Очень расстроены, дело здесь совершенно не в тактике нашей игры, а именно в настрое и духе, который мы продемонстрировали в конце матча. Такой результат никогда не должен повториться. Атмосфера, которая царила на трибунах, была замечательная, но довольно предсказуема. Наши игроки выступают в крупных европейских клубах, они привыкли к такой реакции и играют уверенно при таких трибунах. Это не является для нас проблемой, мы ожидали этого".Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн

После игр второго тура отборочного раунда Евро-2024 единоличным лидером в подгруппе H стала сборная Словении, в копилке которой шесть очков. На втором месте представители Дании (3 очка). Далее Казахстан, Финляндия, Северная Ирландия и Сан-Марино. Следующий матч сборная Казахстана проведет 17 июня в гостях против Сан-Марино. 

 

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