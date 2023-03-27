В Алматы участковый спас девочку от гибели
Фото: пресс-служба МВД РК
Участковый инспектор Управления полиции Алмалинского района Алматы Бакдаулет Мамыр рассказал, как спас жизнь маленькой девочке, подавившейся конфетой, сообщает Zakon.kz.
По словам старшего лейтенанта полиции, вечером на пересечении улиц Рыскулова и Момышулы он услышал женские крики.
"Остановился, побежал и увидел, что женщина пытается спасти своего ребенка. Она сказала, что малышка подавилась конфетой. Я среагировал молниеносно, можно сказать, на автомате: поднял ребенка вниз головой, несколько раз постучал по спине, конфета вылетела. Все произошло очень быстро, я даже не узнал имени девочки, сам не успел представиться".Бакдаулет Мамыр
Участковый отметил, что все были безумно рады, что ребенок остался жив.
"Это был мой долг как сотрудника полиции", – заявил Мамыр.
В марте сообщалось о восьмикласснике, который спас малыша, упавшего в арык. Тогда пользователей Казнета восхитил поступок юного жителя Туркестанской области.
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