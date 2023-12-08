Участковый вырвал маленькую девочку из рук неизвестного мужчины в Семее

В Семее участковый инспектор полиции Абайской области Рымгали Жибраев спас маленькую девочку от пьяного мужчины, которого задержали и водворили в ИВС, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях 8 декабря 2023 года распространилось видео, на котором мужчина нападает на идущую по улице девочку. Вовремя подоспевший участковый спасает ребенка от пьяного мужчины.

Инцидент произошел 7 декабря в Семее, а своевременно отреагировал на крики девочки, доносящиеся с улицы, участковый инспектор полиции Абайской области Рымгали Жибраев. Он выбежал на улицу, где увидел мужчину, который удерживал в руках маленькую девочку. Страж порядка подбежал к мужчине и отвел ребенка за свою спину, при этом держал девочку за руку, давая понять, что он рядом и не даст ее в обиду.

"Схватил одной рукой мужчину для доставления его в пункт полиции, другой рукой продолжал держать руку малышки", – рассказал участковый.

Установлено, что ребенок учится в шестом классе одной из школ Семея. Проходя мимо одного из домов в мкр. Карагайлы, она столкнулась с неизвестным мужчиной, который схватил ее.

Благодаря своевременному реагированию участкового Рымгали Жибраева ребенок не пострадал и передан родителям.

Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию, задержанный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 120 УК РК. Мужчина задержан.

Полиция призывает родителей к проявлению особой бдительности и принятии необходимых мер в целях обеспечения безопасности детей.