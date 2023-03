Потенциальный соперник Шавката Рахмонова будет тренироваться с Хабибом Нурмагомедовым

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.



34-летний американец палестинского происхождения Белал Мухаммад сейчас в UFC идет на серии 8 побед кряду. Специалисты предрекают его будущую встречу с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, который недавно победил Джеффа Нила и поднялся в рейтинге на 6-е место. А менеджер Белала – Али Абдель-Азиз – планирует его бой с другим американцем, со вторым номером UFC Колби Ковингтоном.

Just got a reply from @bullyb170 on his IG live.

He'll go to train with Khabib in Dagestan once his fight gets announced 🔥

Big year ahead and each day getting closer to the championship dream iA ☝️✊ pic.twitter.com/jaIJzGZlPI