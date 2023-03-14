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Потенциальный соперник Шавката Рахмонова будет тренироваться с Хабибом Нурмагомедовым

UFC Тренировки Хабиб Нурмагомедов Фото: Instagram/bullyb170
Американский боец, 4-й номер полусреднего веса UFC Белал Мухаммад прибудет в Дагестан (Россия) для подготовки к своему следующему поединку. В качестве будущих соперников значатся Колби Ковингтон и Шавкат Рахмонов, сообщает Zakon.kz.

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34-летний американец палестинского происхождения Белал Мухаммад сейчас в UFC идет на серии 8 побед кряду. Специалисты предрекают его будущую встречу с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, который недавно победил Джеффа Нила и поднялся в рейтинге на 6-е место. А менеджер Белала – Али Абдель-Азиз – планирует его бой с другим американцем, со вторым номером UFC Колби Ковингтоном. 

"Я общаюсь с Хабибом. Советуюсь с ним, вместе обсуждаем потенциальные поединки. Иншааллах, мы будем в Дагестане". Белал Мухаммад

Свой последний поединок Белал провел в октябре 2022 года, когда сумел победить техническим нокаутом американца Шона Брэди. Теперь у болельщиков возникает вопрос, кого же выберет в соперники Колби Ковингтон – Белала или Шавката? Ответ скорее будет известен уже в ближайшее время. Все зависит от решения главы UFC Дэйна Уайта, который пообещал устроить поединок между Рахмоновым и Ковингтоном.  

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