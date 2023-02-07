В Казахстане назвали города-лидеры по росту цен на продукты
По итогам января этого года инфляция составила 1,1%, отметил Серик Жумангарин на заседании правительства РК. Наибольший уровень продовольственной инфляции сложился:
- в Астане;
- в Шымкенте;
- в Кызылординской области;
- в Северо-Казахстанской области;
- в Актюбинской области;
- в Улытауской области.
Наибольший темп роста с начала года отмечается в Мангистауской, Улытауской областях и в столице.
"Улытауская область – постоянный лидер по росту цен. Регион с точки зрения логистики является тупиковым. СПК создан недавно. Но до сих пор не организована слаженная работа СПК и местного бизнеса. За январь проведено 10 заседаний регкомиссий, однако результаты работы незначительны. В Астане выделенная сумма финансирования по механизму "оборотная схема" составляет 14 млрд тенге, но остается в тройке лидеров по росту цен, как по итогам 2022 года, так и с начала текущего года. Работа по выявлению и устранению непродуктивных посредников ведется слабо".Серик Жумангарин
С начала года нет фактов выявления нарушений законодательства в сфере торговой деятельности, в том числе не выявлено ни одного непродуктивного посредника. Серик Жумангарин считает, что новому руководству города нужно перестроить работу СПК и региональной комиссии.
"По результатам анализа вынужден отметить, что в регионах работа по стабилизации цен и реализация инструментов стабилизации цен проводится на недостаточном уровне".Серик Жумангарин
Например, в Мангистауской области вообще не ведется работа по выявлению и устранению непродуктивных посредников.
В разрезе товаров максимальный рост с начала года отмечен на:
- лук – 22,5%;
- рис – 5,2%;
- капусту – 4,1%;
- молоко и морковь – 3,1%;
- картофель – 3,%;
- рожки – 2,6%.
Продовольственную инфляцию в Казахстане пока обуздать не удается. Хотя на некоторые социально значимые продукты питания цены немного снизились, но их явное меньшинство. А на львиную долю цены, наоборот, идут вверх, причем по некоторым позициям ставят антирекорды. Обзор цен в разных регионах Казахстана можно прочитать здесь.
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