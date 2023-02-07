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Законодательство РК

В Казахстане назвали города-лидеры по росту цен на продукты

продукты рост цен Pixabay.com
В регионах, по словам заместителя премьер-министра, министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина, работа по стабилизации цен ведется слабо, сообщает Zakon.kz.

По итогам января этого года инфляция составила 1,1%, отметил Серик Жумангарин на заседании правительства РК. Наибольший уровень продовольственной инфляции сложился:

  • в Астане;
  • в Шымкенте;
  • в Кызылординской области;
  • в Северо-Казахстанской области;
  • в Актюбинской области;
  • в Улытауской области.

Наибольший темп роста с начала года отмечается в Мангистауской, Улытауской областях и в столице.

"Улытауская область – постоянный лидер по росту цен. Регион с точки зрения логистики является тупиковым. СПК создан недавно. Но до сих пор не организована слаженная работа СПК и местного бизнеса. За январь проведено 10 заседаний регкомиссий, однако результаты работы незначительны. В Астане выделенная сумма финансирования по механизму "оборотная схема" составляет 14 млрд тенге, но остается в тройке лидеров по росту цен, как по итогам 2022 года, так и с начала текущего года. Работа по выявлению и устранению непродуктивных посредников ведется слабо".Серик Жумангарин

С начала года нет фактов выявления нарушений законодательства в сфере торговой деятельности, в том числе не выявлено ни одного непродуктивного посредника. Серик Жумангарин считает, что новому руководству города нужно перестроить работу СПК и региональной комиссии.

"По результатам анализа вынужден отметить, что в регионах работа по стабилизации цен и реализация инструментов стабилизации цен проводится на недостаточном уровне".Серик Жумангарин

Например, в Мангистауской области вообще не ведется работа по выявлению и устранению непродуктивных посредников.

В разрезе товаров максимальный рост с начала года отмечен на:

  • лук – 22,5%;
  • рис – 5,2%;
  • капусту – 4,1%;
  • молоко и морковь – 3,1%;
  • картофель – 3,%;
  • рожки – 2,6%.

Продовольственную инфляцию в Казахстане пока обуздать не удается. Хотя на некоторые социально значимые продукты питания цены немного снизились, но их явное меньшинство. А на львиную долю цены, наоборот, идут вверх, причем по некоторым позициям ставят антирекорды. Обзор цен в разных регионах Казахстана можно прочитать здесь.

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