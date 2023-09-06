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Сколько угля имеется в Астане, рассказали в акимате

Сколько угля имеется в Астане, рассказали в акимате Фото: pxhere
Руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов столичного управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Максат Есмагулов в Службе коммуникаций Астаны озвучил цены на уголь в столице, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Максат Есмагулов сообщил, что  в Астане имеется 14 точек продажи угля для населения, которые полностью оснащены соответствующей инфраструктурой, погрузочно-разгрузочной техникой.

"На данных местах свою деятельность осуществляют восемь компаний-реализаторов. За один день угольные тупики могут принять 21 459 тонн либо 311 вагонов. В период подготовки и проведения отопительного сезона от реализаторов угля подготовлены заявки в размере 364 тыс. тонн. С 1 мая по 6 сентября текущего года в город поставлено 149 тыс. тонн угля для населения", – заявил он.

На тупиках на 6 сентября, по его данным, имеется 22 тыс. тонн угля. На сегодняшний день средние цены на уголь марки "Шубаркуль" составляет 15 100 тенге за тонну; "Каражыра" – 15 500 тенге за тонну и "Майкуба" – 13 500 тенге за тонну.

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