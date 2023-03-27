ЦИК объявил окончательные итоги выборов в Мажилис

Фото: Zakon.kz

27 марта 2023 года председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров объявил окончательные итоги выборов в Мажилис Парламента РК по партийным спискам, сообщает Zakon.kz.

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