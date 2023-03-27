Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

ЦИК объявил окончательные итоги выборов в Мажилис

ЦИК объявил окончательные итоги выборов в Мажилис Фото: Zakon.kz
27 марта 2023 года председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров объявил окончательные итоги выборов в Мажилис Парламента РК по партийным спискам, сообщает Zakon.kz.

По данным ЦИК Казахстана, за:

  • партию Amanat проголосовали 3 431 510 человек, 53,9%, 40 мандатов;
  • Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 693 938, 10,9%, 8 мандатов;
  • Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 535 139, 8,41%, 6 мандатов;
  • Народную партию Казахстана – 432 920, 6,8%, 5 мандатов;
  • партию Respublica – 547 154, 8,59%, 6 мандатов;
  • Общенациональную социал-демократическую партию – 331 058, 5,2%, 4 мандата;
  • Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 146 431, 2,3%, не получает места в Мажилисе.

Графу "Против всех" выбрали 248 291 казахстанец, 3,9%.

ЦИК объявил окончательные итоги выборов в Мажилис

Фото: Zakon.kz

Отметим, что окончательные итоги выборов в Мажилис Парламента Казахстана не отличаются от предварительных.

Новость по теме

В ЦИК Казахстана объявили предварительные результаты выборов

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК прошли 19 марта 2023 года.

Автор: Анастасия Прилепская

Читайте также

Какой будет погода в последние дни марта в Астане, Алматы и Шымкенте

Кто проходит в маслихаты Туркестана и Усть-Каменогорска по одномандатным округам

Возможна засуха: синоптики обратились к казахстанским фермерам

Динара Халдарова
Выборы в Мажилис Мажилис Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обращение монахов
Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена в нескольких областях, монахи обратились к Зеленскому
Казахстан
Многоходовая спецоперация КНБ: в Алматы задержан организатор наркоканала со 100 кг героина
авто
Алматинца задержали при попытке поменять детали арендованной машины на битые
шахматы
В конфликте в шахматном мире немецкий гроссмейстер вступилась за Абдумалик
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления