ЦИК объявил окончательные итоги выборов в Мажилис
Фото: Zakon.kz
27 марта 2023 года председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров объявил окончательные итоги выборов в Мажилис Парламента РК по партийным спискам, сообщает Zakon.kz.
По данным ЦИК Казахстана, за:
- партию Amanat проголосовали 3 431 510 человек, 53,9%, 40 мандатов;
- Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 693 938, 10,9%, 8 мандатов;
- Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 535 139, 8,41%, 6 мандатов;
- Народную партию Казахстана – 432 920, 6,8%, 5 мандатов;
- партию Respublica – 547 154, 8,59%, 6 мандатов;
- Общенациональную социал-демократическую партию – 331 058, 5,2%, 4 мандата;
- Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 146 431, 2,3%, не получает места в Мажилисе.
Графу "Против всех" выбрали 248 291 казахстанец, 3,9%.
Фото: Zakon.kz
Отметим, что окончательные итоги выборов в Мажилис Парламента Казахстана не отличаются от предварительных.
В ЦИК Казахстана объявили предварительные результаты выборов
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Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК прошли 19 марта 2023 года.
Автор: Анастасия Прилепская
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