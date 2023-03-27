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Законодательство РК

Когда казахстанцы смогут легализовать автомобили-конструкторы

Казахстан автомобиль-конструктор регистрация сроки Фото: pexels
Председатель Комитета административной полиций МВД РК Кайсар Султанбаев на брифинге в ведомстве сообщил, что проект постановления по легализации автомобилей-конструкторов находится на согласовании у госорганов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава Комитета, пока что легализация так называемых автоконструкторов в стране еще не начата.

"Сегодня не легализовано ни одной машины такого вида, потому что изначально вообще не было предусмотрена легализация такой категории автомобилей. Но с учетом желания населения, а также автовладельцев, государство пошло навстречу. Мы разработали проект постановления по легализации этих автомобилей". Кайсар Султабаев

По его словам, проект постановления прошел обсуждение общественности и сейчас находится на согласовании госорганов. 

"По окончании согласования мы проект постановления внесем в правительство и после этого начнем легализацию автоконструкторов". Кайсар Султанбаев

Еще в январе 2023 года в МВД заявляли, что разовая легализация иностранных автомобилей в Казахстане не предусматривает регистрации машин-конструкторов.

Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха подчеркивал, что легализация проводится для законопослушных и добросовестных граждан, которые в силу разных причин стали владельцами незарегистрированных иностранных автомашин.

Но спустя какое-то время в ведомстве передумали. Так, 7 марта 2023 года стало известно, что МВД РК подготовило проект постановления правительства, предусматривающий легализацию иностранных автомобилей-конструкторов. 

По данным МВД, в Казахстане порядка 20 тыс. автомобилей с правым рулем и более 5 тыс. машин-конструкторов.

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