Казахстанские боксерши завоевали шесть медалей на Чемпионате мира в Индии

Женская команда Казахстана по боксу завершила Чемпионат мира в Нью-Дели. В копилке - шесть медалей. Об этом 27 марта рассказали в Национальном Олимпийском Комитете, сообщает Zakon.kz.

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На втором месте расположились Карина Ибрагимова (до 57 кг) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг).

Также в активе команды четыре бронзовые медали. Их авторами стали Алуа Балкибекова (до 48 кг), Надежда Рябец (до 66 кг), Валентина Хальзова (до 75 кг) и Фариза Шолтай (до 81 кг).

Ранее Ляззат Кунгейбаева уступила в финале ЧМ-2023 по боксу сопернице из Марокко.

