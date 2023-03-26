Ляззат Кунгейбаева не сумела завоевать "золото" на ЧМ по боксу в Индии

Казахстанская боксерша Ляззат Кунгейбаева, выступающая в весовой категории свыше 81 кг, уступила в финале ЧМ-2023 по боксу сопернице из Марокко, сообщает Zakon.kz.

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!

Бой с Марди Хадиджа проходил в индийском Нью-Дели. Итогом этого боя стала победа спортсменки из Марокко раздельным решением судей.



Таким образом, Ляззат Кунгейбаева завоевала вторую серебряную медаль на этом чемпионате.





Новость по теме Объявлены даты и соперницы казахстанок в финале ЧМ-2023 по боксу

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев объявил, что призовой фонд следующего женского мирового первенства 2025 года будет увеличен в два раза. Обладателям золотых наград вручат чек на 200 тысяч долларов.