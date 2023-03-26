Ляззат Кунгейбаева не сумела завоевать "золото" на ЧМ по боксу в Индии
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Казахстанская боксерша Ляззат Кунгейбаева, выступающая в весовой категории свыше 81 кг, уступила в финале ЧМ-2023 по боксу сопернице из Марокко, сообщает Zakon.kz.
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Бой с Марди Хадиджа проходил в индийском Нью-Дели. Итогом этого
боя стала победа спортсменки из Марокко раздельным решением судей.
Таким образом, Ляззат Кунгейбаева завоевала вторую серебряную медаль на этом чемпионате.
Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев объявил, что призовой фонд следующего женского мирового первенства 2025 года будет увеличен в два раза. Обладателям золотых наград вручат чек на 200 тысяч долларов.
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