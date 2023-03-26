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Ляззат Кунгейбаева не сумела завоевать "золото" на ЧМ по боксу в Индии

Не сумела завоевать "золото" на ЧМ по боксу в Индии Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Казахстанская боксерша Ляззат Кунгейбаева, выступающая в весовой категории свыше 81 кг, уступила в финале ЧМ-2023 по боксу сопернице из Марокко, сообщает Zakon.kz.

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Бой с Марди Хадиджа проходил в индийском Нью-Дели. Итогом этого боя стала победа спортсменки из Марокко раздельным решением судей.

Таким образом, Ляззат Кунгейбаева завоевала вторую серебряную медаль на этом чемпионате.


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