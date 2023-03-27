Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Легенда тенниса поддержала запрет на участие трансгендеров в женских соревнованиях

теннисистка Фото: wikimedia
Экс-первая ракетка мира Мартина Навратилова заявила, что решение World Athletics о запрете участия трансгендеров в женских соревнованиях – это "шаг в правильном направлении", сообщает Zakon.kz.

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!

Мартина Навратилова, которая является членом рабочей группы по политике в области женского спорта, обратила внимание на разницу в объеме легких, скелетной структуре, толщине кожи и мышечной массы среди мужчин и женщин, сообщает Times.

"Дыхательные пути, через которые мы дышим, у мужчин на 25-50% больше. Если вы можете дышать быстрее и глубже, это огромное преимущество. Разница в росте между мужчиной и женщиной может составлять около 12 см, а разница в длине рук – 5 см".Мартина Навратилова

Навратилова отметила, что если бы женщины соревновались с мужчинами в теннисе или в баскетболе, женщинам пришлось бы прыгать на 18 см выше, чем мужчинам, чтобы выйти в лидеры.

Спортсменка призвала к созданию в спорте "открытой категории" для уравнения шансов. Эта категория была бы доступна для всех желающих:

  • мужчин, идентифицирующих себя как мужчин;
  • женщин, идентифицирующих себя как женщин;
  • женщин, идентифицирующих себя как мужчин;
  • мужчин, идентифицирующих себя как женщин;
  • небинарных.

В этом случае, женщины будут соревноваться с женщинами, так как это их лучший шанс на победу. В этом случае также поддерживается принцип справедливости. 

Ранее президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что были приняты "решительные меры для защиты женской категории в спорте" – запрет на участие трансгендеров в женских соревнованиях.

Читайте также

Казахстанские боксерши завоевали шесть медалей на Чемпионате мира в Индии

Сборная Казахстана по футболу поднялась на третье место в таблице Евро-2024

Елена Рыбакина отдала свои призовые юным теннисисткам Казахстана

Данияр Кунафин
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обращение монахов
Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена в нескольких областях, монахи обратились к Зеленскому
Казахстан
Многоходовая спецоперация КНБ: в Алматы задержан организатор наркоканала со 100 кг героина
авто
Алматинца задержали при попытке поменять детали арендованной машины на битые
шахматы
В конфликте в шахматном мире немецкий гроссмейстер вступилась за Абдумалик
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления