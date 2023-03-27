Легенда тенниса поддержала запрет на участие трансгендеров в женских соревнованиях

Экс-первая ракетка мира Мартина Навратилова заявила, что решение World Athletics о запрете участия трансгендеров в женских соревнованиях – это "шаг в правильном направлении", сообщает Zakon.kz.

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Мартина Навратилова, которая является членом рабочей группы по политике в области женского спорта, обратила внимание на разницу в объеме легких, скелетной структуре, толщине кожи и мышечной массы среди мужчин и женщин, сообщает Times.



"Дыхательные пути, через которые мы дышим, у мужчин на 25-50% больше. Если вы можете дышать быстрее и глубже, это огромное преимущество. Разница в росте между мужчиной и женщиной может составлять около 12 см, а разница в длине рук – 5 см". Мартина Навратилова

Навратилова отметила, что если бы женщины соревновались с мужчинами в теннисе или в баскетболе, женщинам пришлось бы прыгать на 18 см выше, чем мужчинам, чтобы выйти в лидеры.



Спортсменка призвала к созданию в спорте "открытой категории" для уравнения шансов. Эта категория была бы доступна для всех желающих:

мужчин, идентифицирующих себя как мужчин;

женщин, идентифицирующих себя как женщин;

женщин, идентифицирующих себя как мужчин;

мужчин, идентифицирующих себя как женщин;

небинарных.



В этом случае, женщины будут соревноваться с женщинами, так как это их лучший шанс на победу. В этом случае также поддерживается принцип справедливости.

Ранее президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что были приняты "решительные меры для защиты женской категории в спорте" – запрет на участие трансгендеров в женских соревнованиях.